Терористи вивезли 24 тіла жертв катастрофи Боїнга у невідомому напрямку - радник Донецького губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбук (близько 21.40) повідомив радник голови Донецької обласної державної адміністрації Костянтин Батозький.

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«Терористи «ДНР» вивезли 24 тіла жертв авіакатастрофи з села Розсипне в невідомому напрямку. Коли закінчили роботу основні сили рятувальників і криміналістів, нелюди під'їхали на вантажівці і просто закидали останки людей у кузов. На запитання не відповідали, рятувальників відтіснили зі зброєю», - написав радник.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажу.