Знайдено тіла 192 загиблих у катастрофі малайзійського «Боїнга»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у кризовому Українському медіа-центрі.

«На даний час знайдені 192 тіла, зона пошуку розширена до 35 кілометрів, в пошуках бере участь 200 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій, але вони працюють під постійним пресом озброєних людей», - сказав Гройман.

Читайте такожРНБО: Терористи використовують кредитні картки жертв катастрофи малайзійського літакаЗа його словами, в районі, де працюють рятувальники, перебувають 800-900 бойовиків.

Він також зазначив, що до робіт залучена 21 одиниця техніки.

При цьому Гройсман підкреслив, що на сьогодні не отримано гарантії безпеки для українських і міжнародних експертів.

«Ми не отримали жодних гарантій від тієї сторони (терористів), що стосуються безпеки міжнародних і наших, українських експертів і фахівців. Ми не отримали гарантії з боку Російської Федерації, що стосуються безпеки тих людей, які будуть працювати на території цієї зони», - сказав віце-прем`єр.

Водночас він зазначив, що є попередня згода тих, хто контролює цю територію, на вивезення тіл загиблих.

«Ми сьогодні повністю організаційно готові до вивезення тіл, у нас є вся необхідна техніка, щоб забезпечити перевезення тіл, але ми не можемо зайти на територію катастрофи», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777», що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.