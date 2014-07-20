Знайдені тіла 196 загиблих пасажирів збитого літака Boeing-777 - ДСНС

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 20 липня виявлено тіла 196 загиблих осіб. Керівником пошукових робіт визначено квадрат пошуку площею 34 кв. км (н.п. Московське, Розсипне, Грабове, Стрюкове, Грабовське водосховище). Обстежено близько 32 кв. км території", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.Читайте такожТерористи з "ДНР" вивезли 50 мішків останків тіл пасажирів Боїнга

У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області розгорнуто роботу штабу щодо створення належних умов для роботи Державної комісії з розслідування причин авіакатастрофи.

Пошукові роботи ускладнені присутністю озброєних бойовиків, які перешкоджають роботі підрозділів ДСНС. Читайте такожЗнайдено тіла 192 загиблих у катастрофі малайзійського «Боїнга»

До пошуково-рятувальних робіт залучено 380 осіб, із них від ДСНС 100 чол. особового складу, у тому числі водолази та 20 од. техніки.