РНБО: Терористи змушують цивільне населення воювати

Терористи у східних областях України змушують цивільне населення вступати в їхні банди і облаштовують в квартирах мирних жителів бойові позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив на брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“У Луганську бойовики намагаються насильно залучити мешканців до боротьби з силами АТО. Озброєні групи бойовиків по 5-7 осіб, використовуючи списки жителів області для референдуму, вриваються у приватні помешкання і змушують громадян вступати в їхні банди. А в Сєвєродонецьку Луганської області терористи змушують мешканців звільняти квартири для облаштування там вогневих позицій”, - сказав Лисенко.Читайте такожУ Слов'янську та Краматорську "ДНР" насильно розселяє бойовиків по квартирах мирних жителів

Також він додав, що терористи продовжують мінувати цивільні об'єкти, зокрема, у Горлівці фугасними зарядами замінували автомобільний міст над залізничною колією та мости біля 5-ї шахти.

Крім того, Лисенко повідомив, що бойовики викрали студента-іноземця із Нігерії, який навчається у Луганському медичному університеті. При цьому вони не висунули жодних вимог щодо його звільнення.