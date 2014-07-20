У полоні у терористів залишаються 396 осіб, серед яких студент з Нігерії – РНБО
13:08, 20 липня 2014Політика
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У полоні у терористів залишаються 396 осіб, доля яких поки що невідома.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
Також він повідомив про викрадення бойовиками студента Луганського державного медичного університету, громадянина Нігерії.
«Жодних вимог щодо звільнення вказаної особи бойовики поки що не висувають», - додав Лисенко.Читайте такожБоєць "Айдара" розповів, як показові тортури врятували йому життя в полоні
Крім того, він повідомив, що серед заручників - «троє журналістів, шестеро політичних діячів, адвокат, суддя та 321 мирний мешканець».
Він додав, що «всього за час конфлікту бандити захопили 842 заручника, з яких на сьогодні вдалося звільнити 446».
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