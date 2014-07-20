Росія продовжує стягувати війська до українського кордону - ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Також зафіксовано рух колони (близько 30 танків) на ділянці Брянської області поблизу кордону з Україною та значне угрупування бронетехніки поблизу н.п. Новошахтинськ Ростовської області", - заявляють в ДПСУ.

Крім того, спостерігається рух російських військ в окупованій частині Херсонщини.

Читайте такожКремль знову погрожує Україні точковими ударами"О 9:45 19 липня в районі позиції ЗС РФ на газорозподільній станції (поблизу н.п. Стрілкове Херсонської області) зафіксовано вихід на вогневі позиції та розгортання в бойовий порядок підрозділів ЗС РФ, в кількості: танк – 4 од., БТР - 3 од., особовий склад – до 100 осіб", - сказано в повідомленні

Також було помічено рух 2-х колон (по 7 гаубиць в кожній) з Сімферополя в напрямку Джанкоя, які в подальшому прямують до Перекопа.