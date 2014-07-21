Марчук: Терористи не дарма не пускають фахівців до місця авіакатастрофи і вивезли тіла загиблих

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав колишній прем'єр-міністр України, колишній секретар РНБО, екс-глава СБУ і колишній міністр оборони України Євген Марчук.

"Той, хто займався розслідуванням авіакатастроф подібного роду (а мені доводилося двічі) відразу вам скаже, що тривале перебування так званих "чорних ящиків", а їх повинно щонайменше два, в руках сторони, зацікавленої у фальсифікації, може звести до нуля цінність їх показань. Або взагалі може дати помилковий слід. Фахівці це добре знають", - написав він.

"Насильницьке вилучення бойовиками 28(?) тіл загиблих авіапасажирів може свідчити про те, що прибув інструктор і вказав, які саме тіла треба вилучити. А це тіла, у яких при поверхневому огляді, можна припустити, що в них можуть бути уламки ракети або боєприпасу, який збив літак. То є неспростовні докази", - написав Марчук.

За його словами, фахівці можуть легко встановити за пораненнями і квитками пасажирів точку вибуху з точністю до сантиметра.

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Крім того, Марчук наголосив, що всі частини літака, які впали, особливо частини фюзеляжу, повинні бути знайдені.

"Вони фахівцями прикріплюються на спеціальний каркас, який один в один повторює фюзеляж літака. Це дуже важлива частина роботи. В результаті дуже легко і абсолютно точно встановлюється місце на корпусі і розмір місця ураження літака. Потім зіставляються кути руху літака і кут ураження (місце на корпусі) і розмова екіпажу між собою і з землею (один "чорний ящик") і запис телеметрії всіх систем літака (інший "чорний ящик"), а далі справа техніки", - розповів колишній міністр оборони.

"За розміром руйнування встановлюється потужність заряду, а у БУК-а вона відома й визначається приблизна траєкторія польоту ракети, з'ясовується вміст цього боєприпасу", - додав він.

На думку Марчука, терористи не дарма не пускають наших і міжнародних фахівців до місця трагедії і відвезли тіла багатьох загиблих.

"Найімовірніше там працюють інші фахівці, які добре знають, як розслідуються такі авіакатастрофи і знають, що треба забрати, знищити або спалити на місці (мовляв, ну воно ж згоріло). Викрадений поспішно в Росію БУК, терміново вивезені в Росію шістьма (6 !!!)автобусами військспеци, блокування доступу фахівців з розслідування до місця трагедії, маніпуляція з "чорними ящиками" все це надочевидні намагання Росії перешкодити об'єктивному розслідуванню", - написав він.

"Росія має величезний досвід таких розслідувань. Але міжнародний досвід таких розслідування набагато перевершує російський. Причини катастрофи встановлюються 100-відсотково. Росія чудово розуміє, що якщо міжнародне розслідування отримає все необхідне для встановлення істини, то висновки будуть для неї плачевні. Вже не кажучи про те, що Росія як країна, як держава віддала в руки терористів дуже небезпечну високоточну зброю", - резюмував Марчук.