На Донеччині військові захопили саперів з нашивками "Російська православна армія"
20:28, 21 липня 2014Політика
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Бійці взяли в полон чотирьох озброєних саперів.
REUTERS
21 липня в ході військової операції за участі ВСУ, підрозділу батальйону "Донбас" та батальйону "Дніпро-2" було взято населений пункт Пєски.
Про це повідомляється на сторінці батальйону "Донбас" у Facebook.
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"Зараз бійцями взято у полон чотири озброєні сапери з вибухівкою, на шевронах яких вказано "Російська православна армія"", - йдеться у повідомленні.
Серед бійців батальйону "Донбас" втрати відсутні.
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