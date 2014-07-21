На Донеччині військові захопили саперів з нашивками "Російська православна армія"

21 липня в ході військової операції за участі ВСУ, підрозділу батальйону "Донбас" та батальйону "Дніпро-2" було взято населений пункт Пєски.

Про це повідомляється на сторінці батальйону "Донбас" у Facebook.

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"Зараз бійцями взято у полон чотири озброєні сапери з вибухівкою, на шевронах яких вказано "Російська православна армія"", - йдеться у повідомленні.

Серед бійців батальйону "Донбас" втрати відсутні.