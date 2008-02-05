Шуфрич каже, що Яценюк здав йому Банкову

Народний депутат Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) стверджує, що нібито голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК погодився відкликати свій підпис під листом до Генерального секретаря НАТО щодо приєднання України до Плану дій про членство в Альянсі, але потім передумав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, за словами Н.ШУФРИЧА, «ЯЦЕНЮК попередньо погодився як голова Верховної Ради відкликати свій підпис із славнозвісного «листа трьох». Однак, зазначив Н.ШУФРИЧ, «на жаль, вранці його позиція була змінена під впливом, як він натякнув, з Банкової».

Н.ШУФРИЧ зазначив, що сьогодні продовжуються консультації, і протистояння у парламенті пов’язано з цим.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.

18 січня фракції Партії регіонів і КПУ блокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис під листом до Генсека НАТО.

Сьогодні, 5 лютого, парламент так і не зміг розпочати продуктивну роботу. Представники Партії регіонів заблокували трибуну ВР, протестуючи проти планів керівництва України щодо приєднання до Плану дій про членство в НАТО.

Партія регіонів наполягає на прийнятті проекту постанови про обов’язкове проведення референдуму не лише щодо вступу України в НАТО, але й щодо приєднання країни до Плану дій про членство в НАТО.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК вніс альтернативний проект постанови, що передбачає проведення референдуму безпосередньо перед вступом в НАТО.