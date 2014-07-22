Пентагон не вірить у версію про атаку Boeing українськими ВВС

Про це заявила РІА Новости офіційний представник американського оборонного відомства Ейлін Лайнез.

"Звертаю вашу увагу на останні заяви президента України Петра Порошенка в ефірі CNN, де він сказав, що це неправда", - сказала Лайнез.

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Вона не уточнила, чи мають намір американці взагалі вивчати надані Росією дані або публікувати свої супутникові знімки.