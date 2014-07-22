Пентагон не вірить у версію про атаку Boeing українськими ВВС
04:13, 22 липня 2014Політика
2 0
Пентагон вважає, що не відповідає дійсності заява про те, що в небі поблизу малайзійського Boeing 777 перебував український бойовий літак
REUTERS
Про це заявила РІА Новости офіційний представник американського оборонного відомства Ейлін Лайнез.
"Звертаю вашу увагу на останні заяви президента України Петра Порошенка в ефірі CNN, де він сказав, що це неправда", - сказала Лайнез.
Читайте такожМовчання РФ - сигнал збройним угрупованням: "ми вас підтримуємо" - постпред США в ООН
Генштаб Росії оприлюднив інформацію про катастрофу Boeing в Україні
Вона не уточнила, чи мають намір американці взагалі вивчати надані Росією дані або публікувати свої супутникові знімки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter