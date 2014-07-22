«Прямо або опосередковано» винні у катастрофі рейсу МН17 повинні постати перед судом – Ештон

Європейський Союз вимагає від бойовиків на сході України забезпечити негайний та безперешкодний доступ до місця падіння літака рейсу МН17, і наголошує на тому, що відповідальні «прямо або опосередковано» в катастрофі повинні постати перед судом.

«Ті, хто прямо або опосередковано відповідальні за аварію, повинні бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом», - заявила на прес-конференції Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Важливо, щоб сепаратистські групи забезпечили повний, негайний, безпечний і надійний доступ до місця та навколишньої території, щоб приступити до ідентифікації всіх жертв, якомога швидше та з повагою. Ми повинні бачити, що місце падіння зберігається недоторканним, щоб провести повне, прозоре міжнародне розслідування”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines було збито російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажа, всі вони загинули.

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Літак впав у районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.