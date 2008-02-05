Прокуратура не просила Луценка показати, як він вдарив Черновецького

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що слідчі прокуратури не проводили з ним жодних слідчих дій в рамках кримінальної справи, порушеної через інцидент з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Кіровограді, де перебуває з робочою поїздкою.

За словами міністра, з ним не проводилося ніяких слідчих дій, крім, якщо вважати слідчими діями, вручення йому копії постанови про порушення кримінальної справи.

«У мене таке враження, що прокуратура сама сподівається, що цю політично мотивовану справу закриють через суд», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що, на його думку, «прокуратура сама добре розуміє, що це справа приватного обвинувачення», і сторони у цій справі мають доводити свою позицію в судовому порядку.

В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що він вже виграв дві справи, які були надумано порушені стосовно нього (мається на увазі справи про видачу іменних пістолетів та справу щодо наявності у нього ізраїльського паспорту – УНІАН).

Тому міністр зауважив, що у нього немає особливих сумнівів, що і цю справу йому вдасться виграти, навіть не зважаючи на те, що його опонент має чималі важелі та механізми впливу.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він сьогодні спокійно реагує «на різні політичні маневри», які відбуваються навколо цього інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки і відповідне реагування Президент просив повідомити йому впродовж тижня.

25 січня було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.