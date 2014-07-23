Свободівці зареєстрували законопроект щодо відновлення ядерного статусу України

Сьогодні у парламенті зареєстрували проект постанови про заяву Верховної Ради України щодо відновлення Україною статусу ядерної держави.

Документ зареєстрували народні депутати від "Свободи" Олексій Фурман, Маркіян Лопачак, Олексій Кайда, Руслан Марцінків, Анатолій Вітів, Олег Осуховський та Ігор Сабій. Сам текст проекту на офіційному сайті Верховної Ради поки відсутній.

Нагадаємо, від ядерної зброї Україна відмовилася після розпаду СРСР - фундаментальні принципи без'ядерності ("не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї") було закладено в Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року.