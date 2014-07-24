МЗС завершило підготовку документів, необхідних для ратифікації Асоціації з ЄС
МЗС України завершило підготовку документів, необхідних для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.
”На сьогодні МЗС завершило підготовку документів, необхідних для ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. Найближчими днями цей пакет документів буде переданий президенту України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради”, - сказав Зварич.
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Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Брюсселі Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію.
Для набуття чинності угоду мають ратифікувати Верховна Рада України, Європарламент, а також всі країн-члени ЄС. На сьогодні документ ратифікували парламенти Румунії, Литви і Латвії.