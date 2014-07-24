МЗС завершило підготовку документів, необхідних для ратифікації Асоціації з ЄС



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.

”На сьогодні МЗС завершило підготовку документів, необхідних для ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. Найближчими днями цей пакет документів буде переданий президенту України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради”, - сказав Зварич.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Брюсселі Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію.

Для набуття чинності угоду мають ратифікувати Верховна Рада України, Європарламент, а також всі країн-члени ЄС. На сьогодні документ ратифікували парламенти Румунії, Литви і Латвії.