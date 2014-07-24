Речник командування "Північ": Серед затриманих бойовиків більшість - громадяни РФ

Про це повідомив "Радіо Свобода" прес-секретар оперативного командування "Північ" Анатолій Прошин.

Крім того, серед затриманих – азербайджанці та громадянин Сербії, і лише кілька сепаратистів – жителі Луганщини, сказав він.

За словами речника військових, захоплені бойовики вважали, що армійці їх знищать, і були здивовані з повідомлення, що їх після допиту та розслідування доправлять до суду.

Після визволення міст найважливішим завданням українських військових і бійців Нацгвардії є психологічна робота з населенням, розповів Анатолій Прошин.

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У понеділок, коли українські військові визволили від сепаратистів місто Щастя, на вулиці не було видно людей. Згодом вони розповідали, що бойовики залякали їх звірством, яке начебто вчиняють українські військові.

"Люди, які з нами спілкуються, змінюють свою думку, але важливо їх залучити до такого спілкування", – сказав Анатолій Прошин. Тому в ці міста нині споряджають групи психологів, а військові допомагають роздавати допомогу та сприяють у забезпеченні життєдіяльності міст.

Сьогодні військові ОК "Північ" брали участь у визволенні Рубіжного, а станом на 22-у годину вели напружені бої за Лисичанськ.