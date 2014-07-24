Сьогодні парламентська коаліція може припинити своє існування - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томенко заявив у коментарі журналістам в парламенті.

“Підтримують ідею дострокових виборів, а значить, і виходу з коаліції, депутати “УДАРу”, частина депутатів “Свободи”, частина депутатів “Батьківщини” і позафракційні депутати. Ми оголосимо сьогодні, яка кількість таких заяв”, - сказав Томенко.Читайте такожСьогодні Рада може розпустити коаліцію (онлайн-трансляція)

Разом з тим він вважає, що варіант дострокових виборів, для яких 226 депутатів голосують за саморозпуск парламенту, є більш складним, оскільки на даний момент немає достатньої кількості голосів, і з правової точки зору не зрозуміло, яке приймати рішення після того, як навіть 226 депутатів підтримають саморозпуск діючої Верховної Ради.