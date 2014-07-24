Терористи в Слов'янську готували 1-2 вересня теракт у школі - РНБО

13:59, 24 липня 2014
Політика
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Терористи в Слов’янську готували 1-2 вересня теракт у школі, внаслідок якого могли загинути сотні дітей.

Террористы планировали теракты в школе / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Так звані «ДНР» та «ЛНР» створюють пряму загрозу життю мирних мешканців Донбасу. Днями Служба безпеки України попередила серію терористичних актів, внаслідок яких могли постраждати сотні дітей Слов’янська», - сказав він.

Речник РНБО продемонстрував журналістам відео з оперативної зйомки СБУ, на якому, як зазначив Лисенко, «видно приміщення та подвір’я філії школи № 4 у районі Черевковки Слов’янська».

Він додав, що «безпосередньо у початкових класах терористи облаштували лабораторію для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. У приміщенні знайдено багато обрізків дротів, вимикачів, детонаторів. Можна побачити порох і посудину з вибуховою речовиною».

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Лисенко поінформував, що «у цьому приміщенні було знайдено 4 закладені вибухові пристрої та 0,5 кг пластиду, які пристосовано для дистанційного підриву. Подібними вибуховими пристроями були заміновані й інші навчальні заклади Слов’янська».

За його словами, на території школи російські найманці облаштували опорний пункт та вогневі точки, викопали бліндаж. У сусідній школі №16 терористи розмістили установку «Град». А в Слов’янському авіаційному коледжі було знайдено склад із 22 ящиками боєприпасів калібром 30 мм.

«На даний момент проводиться розслідування. Опрацьовується версія, що 1-2 вересня, коли діти прийдуть в школу, найманці планували здійснити теракт», - заявив представник РНБО.

Він переконаний, що «після подібного факту абсолютно неприпустимо називати цих людей «ополченцями». Це навіть не бандити. Це російські терористи, які готові вбивати українських дітей».

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