У Росії залишаються ще четверо тяжкопоранених українських військових - РНБО

На території Росії залишаються четверо поранених українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«18 постраждалих українських військових прибули на територію України, їх доставив наш літак, серед них один військовий, який помер від поранень», - заявив Лисенко.

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«В РФ ще залишається 4 українських військовослужбовців, які не можуть бути транспортовані через важкі поранення. Як тільки у них буде можливість для транспортування, їх обов’язково повернуть в Україну і це питання перебуває на контролі», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, до Одеси з Ростова-на-Дону прибув літак із пораненими українськими військовими.

Доставлено 18 чоловік. Також до Одеси транспортовано тіло військовослужбовця, який помер у лікарні Ростова.