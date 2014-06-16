Після важкого поранення помер ще один військовослужбовець Житомирської аеромобільної бригади
20:09, 16 червня 2014Політика
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Сьогодні помер ще один військовослужбовець 95-ї аеромобільної бригади, який отримав тяжке поранення в ході АТО на сході України.
Помер ще один військовослужбовець / фото: Міноборони
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.
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"За останнім повідомленням, у бою під Слов’янськом поранено чотирьох вояків 95-ї житомирської аеромобільної бригади. Легке поранення отримав старший солдат Ніколайчук, важкі – лейтенант Бабський з Коростеня, солдат Хартник з Житомира та солдат Голяченко з Черняхова. Як стало відомо, останній з них, Олександр Голяченко, сьогодні помер у харківському госпіталі. Це вже 14-й герой, якого втратила Житомирщина", - повідомили в ОДА.
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