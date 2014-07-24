Порошенко закликає Європарламент визнати «ЛНР» та «ДНР» терористами

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з депутатами Європарламенту від Європейської народної партії.

Порошенко наголосив на важливості визнання «ЛНР» та «ДНР» терористами, оскільки «після такої резолюції кожен, хто підтримує, координує, фінансує ці організації, може стати об’єктом міжнародних санкцій». За його словами, сьогодні, зокрема, готується відповідна резолюція в сенаті США та парламенті Австралії.

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Президент ще раз наголосив на тому, що події на сході України - «не локальна проблема». «Терористична атака на малайзійський літак тільки підтвердила те, що це – питання глобальної безпеки», - підкреслив він.

«Кожного дня ми фіксуємо артилерійські атаки з російської території. Ми не відповідаємо вогнем в бік російської території. Ми не хочемо дати шанс, щоб через провокацію у Росії з’явилися підстави розпочати вторгнення. Це відповідальна позиція наших військ, за яку ми платимо велику ціну. Тільки вчора українські війська втратили 2 літаки. На жаль, навіть після рішення Європейської ради, після рішення Європейського парламенту Росія не змінила свого підходу і ми не маємо прогресу в цій ситуації», - заявив президент.

Водночас, за словами глави держави, Україна має втішний факт – «унікальну європейську солідарність». Він подякував Європейській народній партії за «дуже тісну координацію» у відносинах та висловив побажання її подальшого зміцнення.

Також глава держави відзначив важливість того, що сьогодні Рада ЄС на рівні послів розглядає питання про конкретні санкції щодо Росії. «Ми сподіваємося на те, що лідери європейських держав почують голос Європейського парламенту про третій етап санкцій», - заявив президент.

Крім того, Порошенко повідомив про значний прогрес, якого досягли українські військові в антитерористичній операції. Так, територію, яка контролюється бойовиками, за останній місяць було зменшено вдвічі. 650 тисяч людей звільнено від фактичної окупації бойовикам, підкреслив він. Президент відзначив, що «люди на звільнених територіях не підтримують терористів, вони підтримуються ззовні України».

У свою чергу новообраний президент групи Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер відзначив, що обрання Порошенка дало «чіткий евроінтеграційний сигнал» українського народу. «Наш перший візит після виборів до Європарламенту ми здійснюємо саме до Києва, щоб заявити про нашу солідарність і співпрацю з Вами та народом України», - сказав він.

За словами Вебера, «для всіх є зрозумілим, що Росія несе відповідальність за ситуацію на сході України. Ми маємо зробити, що можемо, щоб спричинити тиск на російську сторону». «У європейців є усвідомлене відчуття, що це наш спільний виклик, і трагедія з малайзійським літаком тільки підтвердила це», - додав він.

За даними прес-служби, у зустрічі також взяли участь президент ЄНП Джозеф Доул, керівник комітету Європарламенту з міжнародних справ Елмар Брок, депутати Європарламенту Яцек Саріуш-Вольский, Анджей Пленкович, Сандра Кальнєте та Крістіан Преда, а також голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський. З українського боку на зустрічі були також присутні міністр закордонних справ України Павло Клімкін та заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий.