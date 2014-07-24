У питанні гарантування безпеки для України мають фігурувати США – експерт

Про це сказав експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Він зазначив, що наразі постало питання про захист від зовнішньої загрози.

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«І тут ми всі зацікавлені – ті, хто за НАТО і проти, щоб хтось заступився за Україну в конфлікті з нерівними силами. У нас зараз унікальна ситуація, коли нам не до вибору. Хто нам запропонує свою допомогу, на те потрібно і погоджуватись, але з двох варіантів, хто міг би запропонувати і прогарантувати – це так чи інакше мають фігурувати США, які є найбільшою військовою силою у світі. Тобто, захистити від РФ нас може хтось, хто сильніший від неї. Це може бути або формат двосторонньої безпекової угоди, які США мають з різними державами світу, або формат НАТО, у якому також США відіграють провідну роль», - сказав експерт.