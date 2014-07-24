Експерт вважає передчасними розмови про вступ України до НАТО

Про це експерт сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Це надзвичайно складне питання і я, навіть, не є оптимістом, що це зараз можливо. З українського боку це ще б було б якось можливо, але це буде важко з боку самого Альянсу. Втім, рано чи пізно, ситуація на Донбасі і в Україні зміниться. Вона може бути закріплена якимись безпековими гарантіями для України не у вигляді меморандуму, а у вигляді якогось міжнародного правового договору, можливо, колективної безпеки. Я маю на увазі НАТО, або якусь нову структуру, яку світ придумає і створить на той момент. Або ж якоюсь системою двосторонніх міжнародних договорів України з іншими державами, в тому числі, напевно, і з РФ для врегулювання відносин з нею і це теж буде якась унікальна безпекова конфігурація для України», - сказав він.