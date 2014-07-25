США надали українським військовим допомогу на 30 млн доларів - Пайєтт
15:08, 25 липня 2014Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєт зазначає, що його країна надала українським військовим допомогу на 30 млн доларів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
“Наша допомога всім силовикам в Україні суттєво зросла до суми 30 млн доларів”, - сказав Пайєтт.
За словами посла США, ця допомога складається з багатьох програм, й однією із пріоритетних є робота з Прикордонною службою.Читайте такожСША відправляють військову місію в Україну для реформ
“Американські експерти, які працюють з українськими колегами, хочуть надати систему і технології, які є найкращими і можуть забезпечувати більшу ефективність, і це стосується кордону”, - сказав Пайєтт.
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