США надали українським військовим допомогу на 30 млн доларів - Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“Наша допомога всім силовикам в Україні суттєво зросла до суми 30 млн доларів”, - сказав Пайєтт.

За словами посла США, ця допомога складається з багатьох програм, й однією із пріоритетних є робота з Прикордонною службою.Читайте такожСША відправляють військову місію в Україну для реформ

“Американські експерти, які працюють з українськими колегами, хочуть надати систему і технології, які є найкращими і можуть забезпечувати більшу ефективність, і це стосується кордону”, - сказав Пайєтт.