Бойовики знову обстріляли з мінометів пункт пропуску "Маринівка" та територію РФ

18:59, 25 липня 2014
Політика
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Терористи сьогодні вкотре обстріляли з мінометів пункт пропуску «Маринівка» та здійснили провокаційний обстріл території РФ.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні о 13.25 з мінометів терористи обстріляли український прикордонний пункт пропуску «Маринівка» з боку населеного пункту Дмитрівка», - зазначив він.

Також Лисенко додав, що «після цього бойовики здійснили провокаційні обстріли російської території».

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