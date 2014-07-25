Бойовики знову обстріляли з мінометів пункт пропуску "Маринівка" та територію РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні о 13.25 з мінометів терористи обстріляли український прикордонний пункт пропуску «Маринівка» з боку населеного пункту Дмитрівка», - зазначив він.

Також Лисенко додав, що «після цього бойовики здійснили провокаційні обстріли російської території».