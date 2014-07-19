Терористи обстріляли представників ОБСЄ на місці падіння малайзійського літака

Україна не допустить перешкоджання розслідуванню обставин трагедії малайзійського літака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це президент України Петро Порошенко сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Франсом Тіммермансом.

Президент зазначив, що представники ОБСЄ вже знаходяться на місці. Вчора, незважаючи на досягнуту домовленість, представників ОБСЄ було обстріляно. «За наявною інформацією, сьогодні європейські експерти повернулись, але їм знов заважають у роботі, не дають можливості збирати докази, брутально поводяться з тілами загиблих. Ми вважаємо, що ця ситуація є неприпустимою. Ми не допустимо перешкоджання у роботі комісії і того, щоб представники інших країн не мали можливості провести об’єктивне дослідження», - заявив Порошенко.

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В ході зустрічі глава держави передав глибокі співчуття нідерландському народу у зв’язку з трагедією літака MH-17. «Український народ і я особисто сприйняли загибель Ваших співвітчизників дуже близько до серця», - наголосив Порошенко.

Президент відзначив, що тисячі українців зараз несуть квіти до голландського посольства у Києві і демонструють своє співчуття громадянам Нідерландів.

Глава держави запевнив, що за його дорученням уряд робить все можливе для того, щоб розслідування обставин терористичного акту велося під міжнародною егідою ICAO.

Порошенко повідомив, що запросив представників Нідерландів, разом з представниками інших країн, чиї громадяни також загинули, взяти участь у складі роботи комісії.

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Президент відзначив, що готуються міжнародні юридичні позови, щоб так звані «ЛНР» та «ДНР» були визнані терористичними організаціями у світі. «Я впевнений в тому, що суд над терористами має відбутися обов’язково», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

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На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Водночас в уряді України заявляють, що до сьогоднішнього дня бойовики так і не пускають на місце падіння збитого ними малайзійського літака в Донецькій області ні урядову комісію, ні міжнародних експертів, ні слідчі групи.