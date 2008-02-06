Тимошенко заявляє, що для України відкриваються нові можливості

Вступ України до Світової організації торгівлі створює нові можливості для адаптації національної економіки до світового торгового простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду, коментуючи схвалення Генеральною радою СОТ заявки України на вступ до цієї організації.

«Це дійсно історична подія, наша команда, працюючи у всіх урядах і парламенті, доклала до цього своїх зусиль. Я вважаю, що зі вступом до СОТ відкриваються абсолютно нові можливості для адаптації України у світовий торговий простір», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що наступним етапом після вступу до СОТ стане початок переговорів зі створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. «Наступний етап, який ми маємо ефективно підготувати, - це зона вільної торгівлі між ЄС і Україною, причому в поглибленому варіанті, де всі 4 складові – товари, послуги, робоча сила і капітал – мають вільно переміщатися. Тепер ми здатні перейти до наступного етапу і попрацювати також ефективно, щоб Україна дістала можливість працювати в зоні вільної торгівлі», - наголосила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.