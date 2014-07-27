З'явилися перші результати розшифровки "чорних скриньок" з Boeing-777

17:08, 27 липня 2014
Політика
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Експерти прийшли до висновку, що катастрофа відбулася внаслідок ракетного вибуху.

Дані з

Дані з "чорних скриньок", знайдених на місці авіакатастрофи Боїнга-777 Малазійських авіаліній, свідчать: фюзеляж літака зазнав численних осколкових уражень внаслідок ракетного вибуху. Про це повідомляє CBS News з посиланням на експертів, задіяних у комісії з вивчення причин авіакатастрофи, передає Українська правда.

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Як зазначив один з експертів безпеки польотів, ракета "зробила те, що мала зробити, для чого вона була зроблена – збила літак".

Офіційний представник назвав причину катастрофи як "масова вибухова декомпресія". 

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