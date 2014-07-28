За інформацію про вбивць мера Кременчука обіцяють 100 тисяч грн винагороди

Вони створили спеціальний фонд для збору грошей.

"У фонд уже назбирали близько 100 тисяч гривень. Але він значно збільшиться, адже друзі, знайомі телефонують і готові брати участь у зборі коштів, щоб як можна швидше з'явилися хоча б якісь зачіпки для пошуку та затримання злочинців", - розповів народний депутат України, кременчужанин Юрій Шаповал.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У міліції говорять, що Олега Бабаєва застрелили на замовлення. Про це свідчить холоднокровність, із якою було скоєне вбивство. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, стріляли із двох різних видів гладкоствольної зброї. Тож і вбивць, найпевніше, було кілька. У МВС розробляють чотири основні мотиви вбивства: це робота Бабаєва на посаді міського очільника, його бізнесові справи, побутові причини. Не відкидають навіть терористичний акт. Розслідування триває. І МВС просить про допомогу водіїв, які були в момент убивства в тому районі – надати відео з автомобільних реєстраторів.

Тим часом у місті оголосили 4-денну жалобу. Місто оплакує мера, якого вчора застрелили неподалік його будинку. Олег Бабаєв суботнім ранком їхав на тренування. Він тренувався майже щодня. Майстер спорту з дзюдо, він захоплювався тенісом та футболом. Був президентом футбольного клубу "Ворскла" та місцевої команди "Кремінь". За останніми місцевими соцопитуваннями, Олега Бабаєва в Кременчуці підтримували і довіряли три чверті жителів міста.

Сусіди Бабаєва розповідають, що попри посаду та чималі статки, мер спілкувався з усіма жителями та ніколи не відгороджувався охороною. Бабаєв фінансував міські програми часто зі своєї кишені, кажуть у мерії. У кабінеті міського голови ремонт також зробив власним коштом. На потреби української армії Бабаєв віддав 100 тисяч гривень, кілька разів особисто здавав кров для поранених у зоні АТО.

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Нині обов'язки мера у Кременчуці виконує перший заступник міського голови. Віктор Калашник каже, що головне нині - забезпечити стабільність у місті. Підозрює, що вбивці добивалися саме хаосу. І називає одну з можливих версій убивства – Бабаєва могли наступного тижня призначити головою Полтавської облдержадміністрації.

Між тим, вбивці й досі не затримані. Відомо, що вони стежили за мером, зробили три постріли з гладкоствольної зброї. Нині правоохоронці розшукують авто, на якому втекли вбивці. Олега Бабаєва поховають у вівторок у Кременчуці. До того часу у місті триватиме жалоба. Місцеві жителі вже звернулися до міської влади із проханням назвати іменем Олега Бабаєва центральний сквер міста.