На кордоні з Україною - близько 100 тисяч російських військових – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

«За різними оцінками, зокрема партнерських структур нашого центру, це більш як 100 тисяч військових, які можуть взяти участь в такій агресії», - сказав Бадрак.

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За його словами, присутність російських військ сьогодні фіксується півкільцем від території Білорусі на півночі до території Придністров'я на південному заході.

При цьому експерт відзначив, що серпень може стати найнебезпечнішим для України місяцем.

«Тактичне завдання Путіна полягає в зриві парламентських виборів», - сказав Бадрак, відзначивши, що найбільш вірогідним місяцем для проведення виборів є жовтень, а про їх проведення, відповідно до законодавства, влада має поінформувати українців за два місяці.

На думку Бадрака, Кремль офіційно не оголосить війну, а поступово нарощуватиме обсяги диверсійної роботи з поступовим залученням важкого озброєння, авіації і, можливо, ракетної техніки.

"На кордоні стягнуто не тільки, скажімо, штурмову авіацію чи перехоплювачі, а в тому числі і дальню авіацію", - повідомив експерт, наголосивши, що біля кордону були відмічені стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 МС, які здатні нести ядерну зброю.

Разом з тим, експерт вважає, що Організація північноатлантичного договору (НАТО) на сьогодні не може нічого протиставити Росії через провал в імплементації військово-політичних рішень країн – учасниць альянсу.

"Традиційна бюрократія в НАТО виявилася найслабшою ланкою Північноатлантичного альянсу", - сказав Бадрак, припустивши, що в разі агресії Кремля щодо країн Балтії чи Балкан НАТО не відповіло б Росії.