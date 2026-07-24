Зʼясовуються всі обставини: Зеленський відреагував на удар по полігону на Київщині

Наразі відомо про шістьох загиблих та десятки постраждалих.

На Київщині триває рятувальна операція після удару російської ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", – повідомив Зеленський.

Також президент відреагував на удар РФ авіабомбами по Словʼянську. Внаслідок цієї атаки загинуло пʼятеро людей, ще девʼятеро отримали поранення. За словами президента, під ударом росіян були житлові будинки, будівля консульства та автомобілі.

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"Жорстокі удари по людях, за які росіяни мають відповідати. Росія вже давно не зважає на жодні міжнародні норми, жодні людські. Вони зацікавлені лише у продовженні вбивств. Важливо, щоб партнери теж повністю розуміли, що від них також залежить захист життя. Ракети для "Петріотів" – це пріоритет номер один", – сказав президент.

Удари РФ: що відомо

Нагадаємо, 24 липня РФ посеред робочого дня атакувала Київ балістичними ракетами. Моніторингові пабліки повідомляли, що окупанти запустили по українській столиці щонайменше 10 балістичних ракет різних типів.

Як зазначив експерт Анатолій Храпчинський, метою цього удару РФ було досягти ефекту несподіванки. Він також наголосив, що останнім часом ворог перемістив свою стратегічну авіацію та наростили свої запаси. І це, за його словами, може свідчити про підготовку масованого удару.

Також зі слів засновника компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерія Боровика відомо, що росіяни завдали серйозного удару по полігону в Україні під час виставки озброєння.

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