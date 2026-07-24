Біля Румунії постраждало судно з вугіллям, яке прямувало з США до України

Одною з можливих причин називають морську міну.

Сьогодні вночі у Чорному морі, біля Румунії, очевидно, підірвалося судно, яке прямувало з вугіллям з США до України. Як повідомляє румунський департамент із надзвичайних ситуацій, у ніч проти 24 липня було отримано повідомлення про інцидент на борту торгівельного судна Christiana B, яке перебувало в Чорному морі.

За інформацією, оприлюдненою через Морський координаційно-рятувальний центр (MRCC) при Морській адміністрації Румунії, судно під прапором Ліберії перевозило вугілля з Норфолка (США) до України. На момент інциденту воно перебувало у виключній економічній зоні Румунії приблизно за 22 морські милі на південний схід від населеного пункту Сфинту-Георге.

Екстрений виклик був переданий міжнародним морським каналом зв'язку - екіпаж повідомив про пошкодження судна та звернувся по допомогу. На той момент існувала інформація про можливу необхідність евакуації моряків, зазначили у департаменті.

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Після отримання повідомлення румунські служби активували передбачені механізми реагування. Морський координаційно-рятувальний центр координував операцію, а до району події направили рятувальні судна SAR APOLLO та SAR ARTEMIS, що належать Румунському агентству з порятунку людських життів на морі (ARSVOM). Крім того, для оцінки ситуації в район інциденту вилетів вертоліт Генерального інспекторату авіації Міністерства внутрішніх справ Румунії.

За словами капітана судна Christiana B, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, необхідність евакуації екіпажу відпала. Йдеться, що судно здатне самостійно продовжити рух до узбережжя, де планується провести технічний огляд і ремонт.

Попередня оцінка свідчить, що пошкодження вантажного трюму №6 могли бути спричинені ударом морського безпілотника або вибухом морської міни.

Інциденти в морі - що відомо

Нагадаємо, днями корабель LPG Gas Lisbon під ліберійським прапором, який плив з Єгипту до України, був атакований приблизно за 20 морських миль (40 км) від узбережжя Румунії. Троє членів екіпажу отримали поранення.

Рятувальники евакуювали екіпаж та направили на місце події буксир, аби переконатися, що корабель не дрейфує та не створює небезпеки для судноплавства. За словами президента країни Нікушора Дана, інцидент, найімовірніше, пов’язаний з війною, яка Російська Федерація веде проти України.

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