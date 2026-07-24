В Україні продовжили дію мобілізації та воєнного стану, – указ

Воєнний стан триватиме до 31 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідний указ офіційно оприлюднено.

Документ №4928-IX подовжує строк дії воєнного стану в Україні терміном на 90 днів – до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, це стало вже двадцятим поспіль підписанням відповідного закону в Україні.

Нагадаємо, раніше відповідне рішення щодо воєнного стану підтримала Верховна Рада України. Тоді цей законопроєкт підтримали 313 народних депутатів України. Також 311 нардепів підтримали закон про продовження мобілізації в країні.

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Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше ТЦК оприлюднили результати першого етапу трансформації української армії. Згідно з ними, як діючі військові, так і цивільні отримали право укладати нові контракти з Міноборони.

Зазначається, що термін цих контрактів може складати 14 або 24 місяці – залежно від посади. Після завершення дії контракту військовому гарантується звільнення зі служби.

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