Росія посеред дня атакувала Київ балістикою: було близько 10 ракет

На Київщині є влучання.

Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці лунали вибухи, працювала ППО. Тривогу у Києві оголосили об 11.23, Повітряні сили повідомили, що на столицю летять кілька швидкісних цілей. Майже зразу почали лунати вибухи.

Про атаку на Київ повідомив також мер Віталій Кличко, закликавши жителів перебувати в укриттях.

"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він.

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За даними моніторів, росіяни запустили по Києву щонайменше 10 балістичних ракет, а також "Циркони".

Оновлено 12.03. Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

Оновлено 14.10. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Київщині триває рятувальна операція після удару російських ракет.

"Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули", - зазначив він.

Атаки РФ на Київ

Нагадаємо, остання атака на столицю відбулася 19 липня, тоді росіяни вдарили

Удар по Україні 19 липня 41 ракетою і 126 ударними БпЛА. Зокрема, ворог застосував 10 протикорабельних ракет "Циркон", 25 балістичних "Іскандерів-М/С-400", 3 протикорабельні "Онікси", 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

В попередніх трьох атаках - 15 червня, 2 липня та 6 липня - Росія застосувала фактично таку ж кількість балістики і до того ж ще чимало крилатих ракет і безпілотників.

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