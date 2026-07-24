Найкращі телевізори для невеликої кімнати: експерти назвали 3 ідеальні моделі

Обираючи телевізор з діагоналлю 48-50 дюймів, не варто орієнтуватися лише на діагональ. Важливіше враховувати тип панелі, наявність HDMI 2.1 та герцовку.

Телевізори з діагоналлю до 50 дюймів залишаються одним із найпопулярніших варіантів для невеликих кімнат, спалень або як додатковий дисплей. Експерти Tom’s Guide протестували десяток моделей й назвали три пристрої, які зараз пропонують найкраще поєднання якості зображення, можливостей та ціни.

На думку експертів, при виборі телевізора такого розміру не варто орієнтуватися лише на діагональ. Важливіше враховувати тип панелі, підтримку HDR, наявність HDMI 2.1 й частоту оновлення екрана.

LG C5 OLED – найкращий за якістю зображення

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Головною рекомендацією експертів став OLED-телевізор LG C5, причому для найекономніших існує 42-дюймовий варіант. Хоча пристрій вийшов у 2025 році, він досі залишається одним із найкращих OLED-телевізорів на ринку, при цьому коштує дешевше, ніж найновіший телевізор у лінійці – C6.

Головними перевагами телевізора експерти називають чудову якість зображення з ідеальним чорним кольором, підвищену пікову яскравість та багаті ігрові можливості. Серед додаткових особливостей відзначаються чотири порти HDMI 2.1 та висока швидкість відгуку.

Hisense QD7 – найкращий бюджетний варіант

Для покупців, які шукають більш доступний телевізор, оглядачі виділили Hisense QD7. Модель використовує технологію Quantum Dot, яка забезпечує більш насичені кольори, а локальне затемнення допомагає поліпшити контрастність зображення. Телевізор підійде для перегляду фільмів, спортивних трансляцій та звичайного потокового контенту.

Однак у пристрою є обмеження: частота оновлення становить 60 Гц, а вбудована система Smart TV поступається дорожчим конкурентам. Проте за свою ціну Hisense QD7 залишається одним із найцікавіших варіантів у своєму класі.

Samsung S90F – найкращий телевізор для ігор

Ще одним лідером рейтингу став Samsung S90F OLED. Як і LG C5, ця модель має діагональ 48 дюймів, але пропонує відмінні характеристики для власників ігрових приставок.

Телевізор оснащений OLED-матрицею з роздільною здатністю 4K, підтримкою частоти оновлення 120@144 Гц та ігровим центром Samsung Gaming Hub. Експерти окремо відзначили низьку затримку введення – близько 9,1 мс, що робить модель привабливою для динамічних ігор.

Раніше експерти назвали найкращі телевізори для домашнього кінотеатру. До списку увійшли моделі від LG, Samsung та Sony, які мають діагоналі від 77 до 83 дюймів і призначені для перегляду фільмів та серіалів у найвищій якості.

Експерт радить вимкнути цю функцію на телевізорі: вона спричиняє дивні збої.

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