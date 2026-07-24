Сонячні панелі майбутнього: в космосі встановлять 50 000 гігантських дзеркал

Замість зірок людство зможе бачити тільки штучно створені об’єкти.

Компанія Reflect Orbital сподівається контролювати і монетизувати сонячне світло за допомогою флоту гігантських космічних дзеркал. Стартап планує до 2035 року вивести на орбіту 50 000 дзеркальних супутників і подвоїти глобальне виробництво сонячної енергії.

Кколумністка Bloomberg Лора Вільямс зазначає, що ризики втілення такої ідеї включають порушення нічного ритму, пошкодження чутливого обладнання та спричинення необоротних ушкоджень зору.

Сонце – найпотужніший ресурс у Сонячній системі, і наразі ми не маємо контролю над тим, де і коли воно світить, тому намагаємося це зробити, кажуть в Reflect Orbital. В компанії планують за допомогою сонця замінити штучне освітлення без потреби в паливі чи фізичній інфраструктурі.

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Орбітальні апарати Reflect Orbital складаються з надзвичайно тонких, плоских відбиваючих панелей, які, за словами компанії, можуть випромінювати сонячне світло на ділянки Землі шириною близько п'яти кілометрів за потреби. Яскравість цих сонячних плям буде регулюватися "від повного місяця до полудня". Reflect Orbital вже залучив майже 29 мільйонів доларів, а оцінка компанії становить 187 мільйонів доларів.

Перший світловідбиваючий супутник стартапу називається Eärendil-1, на честь персонажа з оповідань Дж. Р. Р. Толкіна про Середзем'я. 9 липня Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) надала Reflect Orbital дозвіл на його запуск в якості демонстраційного проекту.

Як використовувати потенціал сонця

У компанії є безліч ідей щодо використання променів світла своїми супутниками. Серед них: живлення сонячних панелей, підвищення врожайності сільського господарства, заміна вуличних ліхтарів, продовження робочого часу промислових підприємств, освітлення пошуково-рятувальних операцій та створення "незабутніх нічних вражень для заходів та громадських місць".

Найбільша перевага стартапу - можливість сонячних панелей продовжувати виробляти електроенергію вночі. За оцінками компанії, "повнорозмірне сузір'я" її супутників може більш ніж удвічі збільшити виробництво існуючих сонячних активів у всьому світі.

Недоліки Reflect Orbital

Та FCC не враховує вплив діяльності в космосі на навколишнє середовище. Відсутність зовнішнього нагляду за даним питанням означає мало гарантій безпеки. Додавання десятків тисяч супутників до вже переповненої орбіти Землі буде блокувати зірки та порушувати нічний розпорядок доби людей і дикої природи в усьому світі.

Тож астрономи вже виступили проти. Американське астрономічне товариство попереджає, що дзеркала можуть пошкодити чутливе обладнання, тимчасово порушити зір пілотів та водіїв, а також спричинити незворотне пошкодження очей у будь-кого, хто дивиться в телескоп середнього розміру.

Слід зважати і на шкідливий вплив штучного світла вночі. Глобальне дослідження показало, що в середньому нічне небо стає на 10% світлішим щороку. Це порушує циркадні ритми як людей, так і дикої природи, що, як було показано, призводить до різних проблем зі здоров'ям, включаючи рак. Морські черепахи та птахи часто використовують місяць для керування своїми міграціями, а штучне світло змушує їх збиватися зі шляху.

Дослідження астронома Європейської південної обсерваторії Олів'є Ено показало, що кожен супутник Reflect Orbital буде таким же яскравим, як планета Венера, навіть якщо його промінь не спрямовуватиметься безпосередньо на спостерігача. З густонаселеного міста єдиними видимими "зірками" будуть сотні супутників Reflect Orbital. Крім того, самої присутності сузір'я супутників буде достатньо, щоб зробити небо в три-чотири рази яскравішим, оскільки вони створюватимуть розсіяне світло, яке розпорошуватиметься атмосферою Землі.

Сонячна енергія – останні новини

Європейці перетворюють свої садові огорожі на міні-сонячні електростанції. Використання сонячного світла для вироблення електроенергії вже заощадило Європі 12,8 мільярда євро за рахунок скорочення імпорту газу.

Пустеля Атакама в Чилі стає центром розвитку систем накопичення енергії, які дозволяють великим СЕС продовжувати подачу електроенергії після заходу сонця.

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