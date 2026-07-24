Доїхати до Запоріжжя стає дедалі важче: 'Укрзалізниця' розповіла про зміни через обстріли

Через загострення безпекової ситуації квитки на поїзди до Запоріжжя відкривають у продаж лише на обмежений період.

Через збільшення російських обстрілів залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів до Запоріжжя "Укрзалізниця" змінила підхід до продажу квитків. Наразі сполучення з Запоріжжям збережено, однак продаж відкрито лише для обмеженого переліку поїздів і з обмеженим горизонтом продажу, повідомив УНІАН керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Шевченко.

"Обстріли залізничної інфраструктури в регіоні інтенсифікувалися, тому діємо з максимальною обережністю, пріоритизуючи безпеку пасажирів і залізничників. Посилено моніторинг повітряних загроз, який за останній тиждень щонайменше двічі вчасно сигналізував про небезпеку і призвів до вчасної евакуації людей за лічені хвилини до фактичного ураження поїзда", - сказав Шевченко.

Він також зазначив, що для забезпечення сполучення "Укрзалізниця" в співпраці з Запорізькою ОВА використовує автобуси для перевезень "останньої милі".

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"Тому продаж відкриватиметься поступово по мірі стабілізації безпекової ситуації та в межах контрольованого горизонту, а трансфери автобусами лишаються запасною опцією", - зазначив керівник пасажирського напряму УЗ.

Зазначимо, що наразі в застосунку "Укрзалізниці" відкрито продаж на поїзд №038К сполученням Київ-Запоріжжя до 2 серпня включно. Поїзд вирушає з Києва о 22:02 та прибуває до Запоріжжя о 07:15. У зворотному напрямку він відправляється з Запоріжжя о 20:29 та приїжджає в столицю о 05:52.

Російські удари по залізниці - головні новини

19 липня росіяни атакували дроном пасажирський поїзд в Запорізькій області. Тоді легке поранення отримала одна з провідниць. Через ворожу атаку людей довезли до Запоріжжя автобусами за сприяння ОВА.

Раніше в УЗ неодноразово повідомляли про пошкодження пасажирських поїздів внаслідок ворожої атаки БПЛА в Запорізькій області.

Крім того, потяги за маршрутом Запоріжжя-Київ часто затримуються на понад 5 годин через постійні обстріли Запорізької області.

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