Розсекречено дешевий фітнес-браслет Xiaomi, який вийде в найближчі тижні (фото)

Mi Band 11 Active отримає компактні розміри, великий акумулятор та розширені функції для моніторингу стану здоров’я.

Портал WinFuture опублікував якісні рендери та характеристики ще не анонсованого фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 11 Active. Новинка матиме компактні розміри, ємний акумулятор та всі важливі функції відстеження активності й здоров’я.

Smart Band 11 Active буде оснащений 1,47-дюймовим екраном із роздільною здатністю 320×172 пікселів. З метою економії тут не буде AMOLED-екрану – лише IPS. Зате пристрій вийде з підтримкою Always-On Display та додатковою бічною кнопкою для навігації по інтерфейсу.

Однією з головних переваг браслета стане автономність. Пристрій отримає акумулятор ємністю 300 мАг. При вимкненій функції Always-On Display час роботи становитиме до 14 днів, а при активованому AOD цей показник знизиться приблизно до 9 днів.

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Для любителів спорту Band 11 Active запропонує підтримку понад 50 тренувальних режимів. Браслет зможе відстежувати частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові (SpO₂), якість сну, рівень стресу та кількість зроблених кроків.

Корпус пристрою матиме товщину 10,2 мм, а вага становитиме всього 16,5 грама. Також заявлено захист від води за стандартом 5ATM, що дозволяє використовувати браслет під час занурення на глибину до 50 метрів. Початок продажів Smart Band 11 Active на європейському ринку очікується в найближчі тижні за ціною близько €40.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi вперше з 2011 року очолила ринок носимих пристроїв, випередивши Apple. Успіх компанії пов’язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском більш доступних продуктів під брендом Redmi.

Наприкінці червня Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон 2026 року. Redmi 17С має великий 120-герцовий дисплей, акумулятор ємністю 5160 мА·год та 3,5-мм роз’єм для навушників.

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