74-річний фанат Elden Ring зробив те, що не вдалося 89% гравців

Чоловік у свої 74 роки здобув "платину" в одній із найскладніших ігор сучасності.

Elden Ring вважається однією з найскладніших ігор сучасності, але вік не завадив одному гравцеві підкорити гру від FromSoftware. 74-річний геймер під ніком "The Elder Lord" отримав платиновий трофей, увійшовши до числа менше ніж 11% гравців, яким вдалося розблокувати всі 42 досягнення, пише The Gamer.

Elden Ring та її доповнення Shadow of the Erdtree вимагають терпіння, ретельного вивчення механік і високого рівня концентрації , оскільки боси завдають величезної шкоди й мають довгі серії атак із затримками. Незважаючи на це, The Elder Lord зміг не тільки пройти гру, а й завершити її на 100%. На це у нього пішло близько 1075 годин.

Це не перше вражаюче досягнення літнього фаната. Ще у 2022 році, у віці 72 років, він пройшов і базову версію Elden Ring, і доповнення Shadow of the Erdtree на максимальному рівні складності NG+7. Дехто зізнався, що не зміг навіть один раз пройти гру, хоча був на десятки років молодший за The Elder Lord.

Відео дня

У коментарях користувачі розповіли й про своїх літніх родичів, які також захоплюються хардкорними іграми. Один із них розповів, що його 72-річний батько намагається здобути "платину" в Elden Ring, а раніше повністю завершив кілька ігор серії Dark Souls.

Інший геймер похилого віку розповів, що отримав "платину" в Elden Ring у 64 роки, а 75-річний фанат зізнався, що почав грати в гру з того часу, як купив її на свій 72-й день народження, і вважає це однією з найкращих подій свого пенсійного життя.

Сама Elden Ring вийшла у 2022 році. Згодом для неї випустили доповнення Shadow of the Erdtree та мережевий спін-офф Nightreign.

Раніше в мережі набула популярності історія про те, що японський геймер здобув "найскладнішу платину" в історії PlayStation. Йдеться про Ninja Gaiden Sigma 2 для PS Vita, яка довгі роки вважалася непрохідною на 100%.

Нагадаємо, у PS Store зараз триває великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та інші ігри.

Вас також можуть зацікавити такі новини: