Китай відповів на санкції ЄС: 14 компаній залишились без критичних технологій, - Reuters

До списку підсанкційних Китаю європейських компаній потрапили німецький Rheinmetall і польська Vigo Photonics.

Китай з 24 липня забороняє експорт товарів подвійного призначення 14 компаніям з Європейського Союзу. Це відповідь Пекіна на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, пише Reuters.

Євросоюз 23 липня ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. За даними Міністерства торгівлі Китаю, під цей пакет потрапили 14 підприємств Китаю та Гонконгу. У відповідь Пекін негайно заборонив постачання товарів подвійного призначення 14 європейським компаніям. До списку підсанкційних Китаю європейських компаній потрапили німецький виробник автомобільної та військової техніки Rheinmetall і польська електронна компанія Vigo Photonics.

У відомстві також зазначили, що іноземним організаціям та фізичним особам заборонено передавати чи постачати цим компаніям товари подвійного призначення китайського походження. Водночас китайські експортери у виняткових випадках можуть подавати заявки на отримання дозволу. Йдеться про програмне забезпечення та технології, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До цієї категорії належать, зокрема, окремі рідкоземельні елементи, необхідні для виробництва дронів і мікросхем.

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Зазвичай список експортного контролю Пекіна стосувався передусім американських та японських компаній. Але у квітні Китай включив до нього сім європейських компаній через постачання зброї Тайваню. Це був рідкісний випадок, коли санкції, пов'язані з тайванським питанням, торкнулися саме європейських структур.

Загалом ЄС додав до списку компаній, які підпадають під жорсткіші експортні обмеження на товари й технології подвійного призначення, 51 нову організацію, серед яких є й компанії з Китаю. Причиною стала підтримка військово-промислового комплексу Росії.

Санкції проти РФ - головні новини

24 липня повідомлялося, що Сенат США вже наступного тижня може проголосувати за пакет санкцій проти Росії, який ще за життя ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем.

23 липня стало відомо, що посли країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. За словами двох європейських дипломатів, пакет передбачає замороження на 12 місяців механізму цінової стелі на російську нафту, а також річний виняток, який дозволяє перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн із автоматичним продовженням дії.

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