ЄС і США погодилися посилити тиск на Москву

Франція, Німеччина, Великобританія, Італія і США заявляють, що вживуть нових заходів стосовно Росії через ситуацію в Україні, говориться в поширеній у понеділок заяві Єлисейського палацу.

Про це пишуть РИА Новости.

"Глави п'яти держав і урядів у нинішніх умовах підтвердили свої наміри щодо прийняття нових заходів проти Росії", - сказано в комюніке.

На їхню думку, Москва не здійснила належного впливу на терористів та сепаратистів на Донбасі для проведення переговорів, а також не вжила заходів, яких від неї чекали з контролю на російсько-українському кордоні. У понеділок глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія чекає розгортання спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску «Донецьк» і «Гуково» для моніторингу російсько-українського кордону.

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Керівники п'яти держав підтвердили свій намір в поточних умовах застосувати щодо Росії нові заходи і, разом з тим, висловили готовність продовжувати контакти з Москвою.

Єврокомісія представила раніше законодавчі пропозиції з секторальними санкціями проти РФ у зв'язку з ситуацією в Україні. Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) обговорить ці пропозиції на зустрічі 29 липня. Секторальні санкції відносно РФ можуть стосуватися таких сфер, як доступ до ринків капіталу, оборона, товари подвійного призначення, експорт чутливих технологій в секторі енергетики.