ЄС розширив санкційний список та ухвалив обмежувальні заходи щодо Криму

Відповідне рішення було ухвалено у понеділок в Брюсселі під час засідання Комітету постійних представників країн ЄС (COREPER), повідомив власному кореспонденту УНІАН європейський дипломат.

"Постійні представники погодилися додати інші особи та організації, які виграють чи підтримують російських осіб, які ухвалюють рішення (так звані "соратники"), до списку осіб, які підлягають заморожуванню активів та забороні на в'їзд до ЄС. Також було досягнуто домовленості спрямувати санкції на інших юридичних осіб, відповідальних за дії проти територіальної цілісності України", - сказав він.

До списку потрапили 8 осіб та 3 компанії.

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За словами дипломата, COREPER також узгодив подальші заходи, що обмежують торгівлю та інвестиції в Крим та Севастопіль. "Ці обмежувальні заходи зупиняють інвестиції в деякі сектори в Криму та Севастополі (створення, придбання або розвиток транспортної, телекомунікаційної, енергетичної галузей; інвестиції в нафту, інвестиції у газові чи інші корисні копалини). Вони також забороняють експорт ключового обладнання для цих секторів в Криму та Севастополі", - додав він.

Правові акти щодо введення цих рішень в силу будуть прийняті за письмовою процедурою у середу та будуть опубліковані в Офіційному журналі вечором середи, 30 липня, - уточнив дипломат.

Завтра COREPER обговорить економічні заходи у світлі дестабілізуючої ролі Росії у Східній Україні.