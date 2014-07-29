Керрі: Якщо Путін не вплине на сепаратистів, США продовжать роботу над санкціями для РФ

Про це він заявив у вівторок в Нью-Йорку під час прес-конференції, яка відбулася по завершенні зустрічі з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, відповідаючи на питання, чи є ще у президента Путіна вибір, не зважаючи на те, що вже сьогодні у Брюсселі ЄС має ухвалити економічні санкції.

„Ми в процесі підготовки додаткових санкцій, що сталося, те сталося. Звичайно, президент Путін має шанс вийти вперед в плані того, щоб використати свою здатність вплинути на сепаратистів. Ця можливість буде у нього завтра, післязавтра, наступного тижня, для того, що це вирішити”, - сказав державний секретар.

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У цьому зв’язку Керрі вважає, що треба розділяти санкції та перспективи для Путіна. „Європа працює над санкціями, ми працюємо над санкціями. Але у довгій дорозі вирішення різного роду проблем - потоку зброї та людей через кордон, обстрілу з Росії України, не зважаючи на те, щоб не сталося із санкціями сьогодні чи завтра – всі ці проблеми залишаються, і вони залишаються вибором, який президент Путін може зробити”, - наголосив він.