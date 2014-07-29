На Авдіївському коксохімзаводі через бої пошкоджена лінія електропередач - ДТЕК

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

У повідомленні зазначили, що енергетики ДТЕК протягом 12 годин сьогодні, 29 липня, відновлювали електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), їм вдалося підключити 2 з 4 ліній електропередачі.

Фахівці працювали в умовах «зеленого коридору», сапери допомагали розмінувати територію біля ЛЕП. Після успішного завершення роботи енергетики змогли виїхати в безпечне місце. Проте пізніше бої поновилися, одна з відновлених ліній знову була пошкоджена снарядом. У даний момент АКХЗ отримує електроенергію лише по одній високовольтної лінії.

Завтра, 30 липня, у разі отримання «зеленого коридору» і припинення бойових дій в районі Авдіївки, енергетики планують знову виїхати на місце для відновлення електроживлення для заводу.