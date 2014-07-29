На Авдіївському коксохімзаводі через бої пошкоджена лінія електропередач - ДТЕК
На Авдіївському коксохімічному заводі через бої знову пошкоджена лінія електропередач, яку енергетики ДТЕК відновлювали 12 годин.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.
У повідомленні зазначили, що енергетики ДТЕК протягом 12 годин сьогодні, 29 липня, відновлювали електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), їм вдалося підключити 2 з 4 ліній електропередачі.
Фахівці працювали в умовах «зеленого коридору», сапери допомагали розмінувати територію біля ЛЕП. Після успішного завершення роботи енергетики змогли виїхати в безпечне місце. Проте пізніше бої поновилися, одна з відновлених ліній знову була пошкоджена снарядом. У даний момент АКХЗ отримує електроенергію лише по одній високовольтної лінії.
Завтра, 30 липня, у разі отримання «зеленого коридору» і припинення бойових дій в районі Авдіївки, енергетики планують знову виїхати на місце для відновлення електроживлення для заводу.