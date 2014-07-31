У Мінську ухвалили рішення зберегти для експертів коридор до місця аварії Боїнга-777

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр України, голова Державної комісії з розслідування причин катастрофи Боїнг-777 “Малазійських авіаліній” Володимир Гройсман.

Він зазначив, що сьогодні відбулося засідання контактної групи в Мінську, в рамках якого вирішено, “що той коридор, який сьогодні перевірено місією ОБСЄ спільно з партнерами з Нідерландів і Австралії, буде підтримуватися” і там не будуть вестися будь-які бойові дії бойовиками.

Гройсман наголосив, що знову ставилось питання про те, щоб були повернуті речі людей, які загинули під час катастрофи. Він нагадав, що на території, яка контролюється бойовиками, є ще один потяг, де в одному з вагонів є речі загиблих людей.

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“І ми вимагаємо постійно, щоб речі було повернуто на територію, яка контролюється українськими військами, щоб повернути ці речі до комісії, яка розслідує причини катастрофи. Але на превеликий жаль, це не відбувається”, - наголосив Гройсман.