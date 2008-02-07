Заява: наміри уряду щодо керівництва ФДМУ суперечать законодавству

Фонд державного майна України наголошує, що “всі наміри уряду з відсторонення від роботи керівництва Фонду протирічать законодавству і не можуть бути здійснені”. Про це йдеться в заяві Фонду державного майна України, переданій УНІАН прес-службою Соціалістичної партії України. (УНІАН: голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК є першим секретарем Київського міського комітету СПУ, членом політвиконкому Політради СПУ.)

У заяві зазначається, що “у зв‘язку з сьогоднішніми заявами керівництва уряду про відсторонення від обов‘язків керівництва Фонду державного майна України, Фонд вважає за необхідне надати роз‘яснення щодо його статусу та принципів діяльності, а також процедури вирішення кадрових питань”.

Так, щодо статусу Фонду ФДМУ зазначає: Указом Президента України від 15.12.1999 р. № 1573/99 “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” з метою вдосконалення структури органів виконавчої влади та підвищення ефективності державного управління, затверджено Схему організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади де Фонд державного майна України віднесено до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Проте, Указом Президента України від 30.01.2007 р. № 56/2007 “Питання Фонду державного майна України” внесено зміни до Схеми організації центральних органів виконавчої влади, яким виключено Фонд державного майна України з цієї системи.

Щодо службового розслідування ФДМУ зазначає, що “прийняття рішення про проведення службового розслідування відносно голови Фонду не входить до компетенції Кабінету Міністрів України”.

Як йдеться в заяві, відповідно до п. 2 Постанови КМ України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців”, рішення щодо проведення службового розслідування приймається вищими посадовими особами України, першим віце-прем`єр-міністром України, керівником державного органу (посадовою особою), що призначив на посаду державного службовця, стосовно якого має проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює державний службовець.

“Враховуючи те, що голова Фонду державного майна України призначена згідно з Указом Президента України “Про призначення В.СЕМЕНЮК головою Фонду державного майна України” від 13 квітня 2005 року № 635, питання щодо прийняття рішення про проведення службового розслідування відносно голови Фонду не входить до компетенції Кабінету Міністрів України, - йдеться в заяві. - А враховуючи те, що згідно зі ст. 85 Конституції України, виключно до повноважень Верховної Ради України належить призначення голови Фонду державного майна України, рішення про проведення службового розслідування (якщо на те є причини) приймається Верховною Радою України”.

Також ФДМУ наголошує, що відповідно до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” від 21.12.2006 р. № 514-V, Кабінет Міністрів України не наділений повноваженнями, щодо призначення/звільнення чи відсторонення голови Фонду державного майна України. Згідно з цим законом, прем’єр-міністр України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення голови Фонду державного майна України (ст.45 цього Закону). Відповідно до ст. 85 Конституції України, виключно до повноважень Верховної Ради України належить призначення голови Фонду державного майна України та, відповідно, і звільнення її із займаної посади.

Відповідно до ст. 23 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, КМ України призначає на посаду та звільняє з посади за поданням прем`єр-міністра України відповідно до пропозицій членів Кабінету Міністрів України, до сфери спрямування і координації яких належать центральні органи виконавчої влади, - перших заступників та заступників керівників цих органів.

А враховуючи те, що згідно з Указом Президента України від 30.01.2007 р. № 56/2007 “Питання Фонду державного майна України” внесено зміни до Схеми організації центральних органів виконавчої влади, яким Фонд державного майна України виключено з переліку центральних органів виконавчої влади, – звільнення чи призначення заступників Голови Фонду виходить за межі повноважень Кабінету Міністрів України, йдеться у заяві Фонду державного майна України.