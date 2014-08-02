Міжнародні експерти через обстріл призупинили роботу на місці падіння Boeing-777

17:41, 02 серпня 2014
Політика
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З відстані приблизно двох кілометрів представники ОБСЄ чули звуки артилерійських пострілів, що наближались.

REUTERS

Роботу представників місії ОБСЄ на місці падіння літака Boeing-777 на Сході України було перервано через обстріл неподалік досліджуваної території. 

Про це повідомив голова місії ОБСЄ в Україні Олександр Хаг, передає AFP. 

«Ми чули з відстані приблизно двох кілометрів звуки артилерійських пострілів, що наближались. Було надто небезпечно продовжувати», - зазначив Хаг.

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За його словами, раніше була досягнена домовленість з терористами про те, що ОБСЄ пустять до Петропавлівки у рамках пошукової операції на місці падіння малайзійського лайнера. 

Як повідомляв УНІАН, вчора на місці падіння малайзійського літака на Донеччині нарешті розпочалося масштабне розслідування теракту - туди зміг потрапити 101 експерт.

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