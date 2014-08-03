Затримано понад 300 осіб, серед яких 11 найманців-іноземців - АТО

Здобуто беззаперечні докази їх участі у терористичної діяльності так званих ДНР та ЛНР.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

В повідомленні зазначається, що «вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів на шкоду державній безпеці та територіальній цілісності України». На даний час стосовно них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії.

В повідомленні говориться, що «за активної підтримки місцевого населення, на звільнених від терористів територіях організований активний контррозвідувальний пошук диверсійних груп та осіб, які з власної ініціативи брали участь у організації та незаконній діяльності самопроголошених республік, вчиняли провокації, очолювали, фінансували, координували діяльність бойових груп, а також тих, хто здійснював наведення артилерії та ракетних установок на мирні міста та бойові позиції українських військ».

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Прес-центр АТО повідомляє, що попереджено знищення двома диверсійними групами близько 10 об’єктів життєзабезпечення та транспортної інфраструктури, у тому числі на території Харківської області, виявлено та вилучено значну кількість стрілецької зброї, знешкоджено велику кількість боєприпасів та вибухівки, серед яких два переносних зенітних комплекси «Стріла», протитанкові керовані ракети «Фагот», артилерійські снаряди великого калібру, гранатомети, міни, саморобні вибухові пристрої. «Припинено канал фінансування терористичної групи, члени якої проходять тренування за межами України і планують в найближчий час взяти участь у збройному протистоянні з силами правопорядку», - сказано в повідомленні.