Перед катастрофою на борту Боїнга не відбулося "нічого надзвичайного" - джерело

Джерело, близьке до міжнародного розслідування, повідомило виданню The New Straits Times, що у почутих розмовах "не було нічого незвичайного", пише Українська правда​​.

"Останній голос, який був почутий експертами, не був голосом пілота. При цьому не було ніяких ознак того, що пілоти бачили або відчували які-небудь ознаки (небезпеки)", - зазначило джерело.

"Це може означати, що все, що відбулося (з Боїнгом), було дуже несподівано", - зазначає видання.

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За даними джерела, очікується, що попередні висновки за фактом розшифровки записів з "чорних скриньок" будуть оприлюднені наступного тижня.

Як відомо, 17 липня в Донецькій області зазнав краху пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines "Боїнг-777". За даними авіакомпанії, на борту літака перебувало 298 осіб: 15 членів екіпажу і 283 пасажири.

На борту авіалайнера перебували громадянини десяти країн.