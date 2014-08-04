Перед катастрофою на борту Боїнга не відбулося "нічого надзвичайного" - джерело
Попередній аналіз записів з "чорних скриньок" з малайзійського авіалайнера Боінг777 показав, що на борту літака "не відбулося нічого незвичайного" і дозволяє припустити: позаштатної ситуації, яка передувала катастрофі, не було.
Джерело, близьке до міжнародного розслідування, повідомило виданню The New Straits Times, що у почутих розмовах "не було нічого незвичайного", пише Українська правда.
"Останній голос, який був почутий експертами, не був голосом пілота. При цьому не було ніяких ознак того, що пілоти бачили або відчували які-небудь ознаки (небезпеки)", - зазначило джерело.
"Це може означати, що все, що відбулося (з Боїнгом), було дуже несподівано", - зазначає видання.
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За даними джерела, очікується, що попередні висновки за фактом розшифровки записів з "чорних скриньок" будуть оприлюднені наступного тижня.
Як відомо, 17 липня в Донецькій області зазнав краху пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines "Боїнг-777". За даними авіакомпанії, на борту літака перебувало 298 осіб: 15 членів екіпажу і 283 пасажири.
На борту авіалайнера перебували громадянини десяти країн.