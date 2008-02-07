Що подарував Ющенко на ювілей Ульянченко - секрет розкрив сайт Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким нагородив голову Київської обласної державної адміністрації Віру УЛЬЯНЧЕНКО орденом княгині Ольги III ступеня.

Текст Указу (№ 81/2008), який було підписано 1 лютого, розміщений на офіційному сайті Президента.

Нагороду присвоєно “за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Київської області, багаторічну сумлінну працю та активну громадську діяльність”.

Довідка УНІАН. Як зазначено на офіційному сайті Київської обласної державної адміністрації, В.УЛЬЯНЧЕНКО народилася 1 лютого 1958 року в с. Озеряни Чернігівської області. У 1980 році закінчила Київський державний університет ім.Т.Шевченка.

Трудову діяльність розпочала викладачем української мови та літератури профтехучилища № 4 м. Києва. З 1981 перебувала на виборній комсомольській роботі. З 1987 року - депутат районної ради Радянського району м. Києва і заступник голови Радянського райвиконкому м. Києва. В травні 1990 року перейшла на роботу в Радянський райком Компартії України. З 1991 по 1993 рік – працювала в апараті Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів України та Адміністрації Президента України. З 1993 по 1994 року – робота в Генеральному представництві Акціонерної судоходної компанії “Бласко” в м. Києві. З 1999 року – начальник відділу організаційного та інформаційного забезпечення зв’язків з державними органами та підприємствами Укрсоюзсервісу. З березня 2000 року працювала в Кабінеті Міністрів України в Службі прем’єр-міністра В.А.ЮЩЕНКА. В 2002 році – завідувач секретаріату фракції “Наша Україна” у Верховній Раді України.

З березня 2005 по травень 2006 - народний депутат України. Член партії “Народний Союз “Наша Україна”.

З липня 2006 року – голова Київської обласної державної адміністрації.