Геращенко: МВС і СБУ працюють над збільшенням кількості агентів всередині терористичних організацій

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"І ми в МВС, і СБУ у себе, працюємо над тим, щоб у нас було побільше агентів всередині терористичних організацій. Але не завжди можна все передбачити передбачити на жаль...", - написав Геращенко в соцмережі.

Геращенко вважає, що чим тісніше буде співпраця міліції та суспільства в рамках Закону "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", тим ефективніше буде боротьба зі злочинністю в цілому і з тероризмом зокрема.