Геращенко: МВС і СБУ працюють над збільшенням кількості агентів всередині терористичних організацій
07:16, 06 серпня 2014Політика
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МВС і СБУ працюють над збільшенням кількості агентів всередині терористичних організацій.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"І ми в МВС, і СБУ у себе, працюємо над тим, щоб у нас було побільше агентів всередині терористичних організацій. Але не завжди можна все передбачити передбачити на жаль...", - написав Геращенко в соцмережі.
Геращенко вважає, що чим тісніше буде співпраця міліції та суспільства в рамках Закону "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", тим ефективніше буде боротьба зі злочинністю в цілому і з тероризмом зокрема.
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